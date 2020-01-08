В Иране завершены похороны генерала Сулеймани

В Иране похоронили убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает ISNA.

Генерал был похоронен на кладбище в городе Керман.

В ходе церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани образовалась давка. Количество жертв достигло 56. Среди них 35 мужчин и 21 женщина. Всего в давке пострадали 213 человек.

Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом церемонию погребения решено было перенести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.