В Иране завершены похороны генерала Сулеймани

В Иране похоронили убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает ISNA.
Генерал был похоронен на кладбище в городе Керман.
В ходе церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани образовалась давка. Количество жертв достигло 56. Среди них 35 мужчин и 21 женщина. Всего в давке пострадали 213 человек.
Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом церемонию погребения решено было перенести.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.