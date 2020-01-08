Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся в Вашингтоне. Счет 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Кэпиталз» отличались Александр Овечкин и Ти Джей Оши, Радко Гудас и Ларс Эллер. Гостям удалось отыграть одну шайбу. Автором заброшенной шайбы стал россиянин Артем Анисимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл
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