«Ростов» опроверг слухи об алкоголизме Сигурдссона

Футбольный клуб «Ростов» опроверг информацию о том, что Рагнар Сигурдссон покинул команду из-за проблем с алкоголем. Слухи об этом ранее появились в СМИ.

«Ростов» сделал заявление на официальном сайте. Сообщения об алкоголизме экс-капитана Сигурдссона клуб назвал порочащими и не соответствующими действительности.

«За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации», — подчеркнули в «Ростове».

Контракт с Сигурдссоном, как отмечается в сообщение, был расторгнут по его просьбе. Руководство «Ростова» пошло на встречу футболисту и отпустило его. С 1 января 2020 года Сигурдссон является свободным агентом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенит» — «Ростов» стал самый посещаемый в 13-м туре РПЛ.