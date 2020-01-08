Петербуржцы предупредили о карманниках, которые орудуют в магазинах Кировского района

Петербуржцы предупредили о карманниках, которые орудуют в магазинах Кировского района
Кадр с камеры видеонаблюдения. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга жалуются на карманников, зачастивших в магазин на улице Зины Портновой В Кировском районе города. Недовольства горожане выражают в соцсетях.

Записи с камер видеонаблюденя появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что женщина средних лет с косой стоит в очереди около кассы, когда пытается залезть в карман другой покупательницы.

«Если вы знаете или видели эту даму, дайте знать», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи отметили, что доказать действия злоумышленницы будет трудно.

«Там же не видно, что она вытащила что-то», — пишут юзеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием каршеринга в Петербурге. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением.

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