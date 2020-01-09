Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург летом 2020 года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует переехать из Москвы в Петербург в июле 2020 года.

Переезд ОСК оценивается примерно в 1,4 млрд рублей. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, источник финансирования дивиденды и займы, сообщает ТАСС.

Планируется открыть головной офис на улице Антоненко. Рабочие офисы могут быть расположены на улице Марата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Объединенная судостроительная корпорация открывает центральный офис в Петербурге. Он разместится в помещениях на улице Марата недалеко от станции «Пушкинская». Там расположена одна из ключевых компаний новой структуры — конструкторское бюро морской техники «Рубин».