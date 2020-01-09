За 2019 год в России отозвали 650 тысяч автомобилей

В течение прошлого года на территории России отозвали выпуск почти 650 тысяч автомобилей. Кроме того, Росстандарт согласовал отзыв 1080 мотоциклов и снегоходов.

Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 9 января. За 2019 год Росстандарт согласовал 139 программ, призванных обезопасить граждан от использования потенциально опасных транспортных средств. Подобные мероприятия ведомство проводит с 2015 года, за это время суммарно отозвано 3,5 миллионов единиц.

При этом рискованными могут оказаться любые бренды: как автомобили эконом-класса, так и люксовые машины. Не прошли проверку также 1080 мотоциклов и снегоходов таких известных фирм, как Yamaha, Harley-Davidson и Ski-Doo.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году японский автопроизводитель Honda представит свою первую линейку беспилотных машин.