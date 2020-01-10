Основанную в Петербурге IT-компанию купили за рекордные $5 млрд

Американский венчурный фонд Insight Venture Partners приобрел основанную в Петербурге IT-компанию Veeam Software. Сумма сделки составила 5 млрд долларов, что стало рекордом для петербургского IT-отрасли.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года, пишет РБК. Новый владелец рассчитывает вывести Veeam Software на новые рынки и усилить присутствие в США. Сейчас штат компании в Америке насчитывает более 1 тыс. 200 человек. После заключения сделки он будет расширен, рассказал генеральный директор Veeam Уильям Ларджент.

Компания Veeam основана в 2006 году в Петербурге Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии. Штат сотрудников по всему миру насчитывает порядка 3 тыс. человек.

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