Гастроэнтеролог рассказал, как защититься от рака желудка

Гастроэнтеролог рассказал, как защититься от рака желудка
Врач рассказал о раке желудка. Фото: pixabay.com

Рак желудка — достаточно редкое, но опасное заболевание. Выявляют его нередко на поздних стадиях, рассказал гастроэнтеролог Дмитрий Бородин после смерти хирурга-онколога Андрея Павленко.

Наиболее уязвимой группой являются люди, страдающие язвой и воспалением слизистой оболочки желудка, а также те, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни.

Развивается рак желудка на фоне гастрита и других заболеваний ЖКТ, пояснил Бородин. Сам гастрит появляется у человека из-за воздействия бактерии хеликобактер пилори, пишут «Невские новости».

К признакам рака данного типа относят наличие полипов — выростов слизистой оболочки кишечной стенки. О них может свидетельствовать вздутие живота.

Для того, чтобы защититься от рака, медики рекомендуют отказаться от курения и избавиться от лишнего веса. В этом помогут физическая активность и употребление свежих овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 января в Петербурге пройдет панехида по врачу-онкологу Андрею Павленко, скончавшемуся от рака желудка.

врач здоровье медицина рак рак желудка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист насмерть сбил женщину на Просвещения
Штукатурка на Воскресенской набережной обрушилась на машину
В Москве уволили сотрудников ФСБ, снимавших перестрелку на Лубянке
В гараже в Пикалево нашли похищенные внедорожники и спецтехнику
Пенсионер на X-trail сбил дорожный знак у МЕГА Дыбенко
Петербуржцы увидят первое в 2020 году лунное затмение
Разведка США заявила, что украинский самолет был сбит двумя ракетами
Суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро