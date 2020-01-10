Гастроэнтеролог рассказал, как защититься от рака желудка

Рак желудка — достаточно редкое, но опасное заболевание. Выявляют его нередко на поздних стадиях, рассказал гастроэнтеролог Дмитрий Бородин после смерти хирурга-онколога Андрея Павленко.

Наиболее уязвимой группой являются люди, страдающие язвой и воспалением слизистой оболочки желудка, а также те, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни.

Развивается рак желудка на фоне гастрита и других заболеваний ЖКТ, пояснил Бородин. Сам гастрит появляется у человека из-за воздействия бактерии хеликобактер пилори, пишут «Невские новости».

К признакам рака данного типа относят наличие полипов — выростов слизистой оболочки кишечной стенки. О них может свидетельствовать вздутие живота.

Для того, чтобы защититься от рака, медики рекомендуют отказаться от курения и избавиться от лишнего веса. В этом помогут физическая активность и употребление свежих овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 января в Петербурге пройдет панехида по врачу-онкологу Андрею Павленко, скончавшемуся от рака желудка.