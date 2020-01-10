Кладмен из «Уолта Диснея» получил в Петербурге 9 лет колонии

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Евгения Артемьева. Мужчина работал кладменом в интернет-магазине «Уолт Дисней». Задачей его было распространение наркотиков.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Артемьев 12 июня незаконно приобрел 59,53 грамма наркотиков, а затем расфасовал их в 21 пакет. Свертки он разместил в Приморском районе. В том числе, рядом с детской площадкой и в парке «Дуэли Пушкина». Места он сфотографировал, чтобы затем поделиться координатами с покупателями.

Довести начатое до конца мужчине не удалось. В этот же день он был задержан.

Свою вину Артемьев признал. Он пояснил, что нуждался в деньгах и устроился на работу в интернет-магазин «Уолт Дисней». Обязанности его состояли в расфасовке наркотиков и организации тайников-закладок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга нашли 110 пакетиков с наркотиками.