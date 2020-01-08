В Выборгском районе полицейские нашли более 100 пакетиков с наркотиками

В Выборгском районе полицейские нашли более 100 пакетиков с наркотиками
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции обнаружили в Выборгском районе 110 пакетиков с наркотиками.

В полицию поступило сообщение, что в поселке Верхнее Черкасово подъехал «джип» и сделал «закладку» наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции и нашли 110 прозрачных пакетиков с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тульской области в городе Донской заключенные использовали кота для передачи наркотиков. Вещества, по версии следствия, прятали в ошейник.

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