В Выборгском районе полицейские нашли более 100 пакетиков с наркотиками

Сотрудники полиции обнаружили в Выборгском районе 110 пакетиков с наркотиками.
В полицию поступило сообщение, что в поселке Верхнее Черкасово подъехал «джип» и сделал «закладку» наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Прибывшие на место сотрудники полиции и нашли 110 прозрачных пакетиков с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу. Проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тульской области в городе Донской заключенные использовали кота для передачи наркотиков. Вещества, по версии следствия, прятали в ошейник.