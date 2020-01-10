Богатейшая женщина Африки родилась в России

У дочери бывшего президента Анголы есть российское гражданство.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные российского МВД. Самой богатой женщиной Африки признали дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш. Она оказалась россиянкой, так как родилась в СССР.

Напоминаем, что некоторые СМИ уверяли, что девушка будто бы недавно получила гражданство, но это неправда. На самом деле она богачка родилась в Баку, так как ее отец учился там и познакомился со своей возлюбленной.

К слову, Душ Сантуш имеет доли в нескольких компаниях – например, сотового оператора и банков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России появились новые долларовые миллиардеры. В список долларовых миллиардеров из России попали основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Они знатно разбогатели сразу после того, как компанию приобрел американский венчурный фонд Insight Partners.