Ленобласть приобрела передвижное медицинское оборудование

Это сделает медицинскую помощь более доступной для всех жителей региона.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области. Передвижное медицинское оборудование закупили в рамках проекта «Здравоохранение». Губернатор региона Александр Дрозденко уже осмотрел технику в Гатчине, заявив, что теперь люди, проживающие в малых населенных пунктах и вдали от больших городов, смогут получить первую помощь незамедлительно. Оборудование также поможет бороться с туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

В каждой мобильной поликлинике есть аппарат УЗИ, лаборатория и женская консультация. К слову, в 2020 году закупки оборудования продолжатся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова оценила ситуацию с медицинскими кадрам в России. Она заявила, что ситуация с медкадрами в стране остается тревожной. За год привлечение медработников в отрасль составило 9 тысяч человек, но отток при этом был с таким же показателем.