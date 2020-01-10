Российский рубль ускорил рост

Доллар впервые за несколько месяцев стоит ниже 61 рубля.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Московской биржи. Российская валюта ускорила свой рост, так что доллар и евро обновили исторические минимумы. Американская валюта станет дешевле на 33 копейки, а евро упадет в цене на 30 копеек. Таким образом, доллар впервые за несколько месяцев будет стоить менее 61 рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для физлиц в России ввели новые налоговые льготы. С января начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Прежде данная льгота действовала только для пенсионеров.