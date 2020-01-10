Для физлиц в России ввели новые налоговые льготы

В России с 2020 года изменились правила налогообложения имущества физических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

С января начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Прежде данная льгота действовала только для пенсионеров.

Предпенсионеров также освобождают от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида. Это может быть жилой дом, квартира, комната или гараж, которые не используется в предпринимательской деятельности.

Помимо этого, с 2020 года введен беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. При расчете транспортного налога будут принимать во внимание «Перечень легковых автомобилей» средней стоимостью от 3 млн рублей, опубликованный на сайте Минпромторга РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января в Петербурге и Ленинградской области вводят налог для самозанятых.