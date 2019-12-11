В Петербурге введут налог для самозанятых

В Петербурге введут налог для самозанятых
В Минфине считают, что эксперимент прошел успешно.Фото: Pixabay

СовФед одобрил закон, который распространяет с 1 января 2020 года действие налога для самозанятых ещё на 19 регионов.

С 1 января ожидается расширение «географии налогового эксперимента» в Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

По данным Минфина, почти 250 тысяч человек были зарегистрированы в ходе эксперимента по введению налога на профессиональный доход. В Минфине отмечают, что он прошел успешно.

Сейчас налог для самозанятых действует в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Режим предполагает взносы в ФОМС, не обязывая перечислять деньги в ПФР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые полгода, когда начал действовать эксперимент, в налоговую службу для прохождения регистрации обратилось порядка 110 тысяч самозанятых человек. Желающих использовать льготный налоговый режим и показать свой доход оказалось немало.

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