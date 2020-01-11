Уничтоженная коммунальщиками галерея фресок на Радищева возродилась на Каменноостровском

Петербургский художник Олег Лукьянов, автор многочисленных фресок, долгое время украшавших переулок Радищева, перенес закрашенную галерею на Каменноостровский проспект.

Ранее стены одного из домов в переулке Радищева украшали десятки граффити: Олег Лукьянов знакомил петербуржцев с репродукциями величайших художников в истории, таких как Боттичелли, а также с работами местных мастеров и впечатляющими видами Северной столицы.

Однако недавно коммунальные службы закрасили галерею по просьбе владельца дома. Тем не менее, художника это не остановило, и Лукьянов нашел способ возродить свой музей под открытым небом. Теперь новые картины можно увидеть в арке дома на Каменноостровском проспекте, 6. Проход там всегда открыт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Весенней улице в Петербурге появилось граффити, посвященное «Черной пятнице».