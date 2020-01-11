Уничтоженная коммунальщиками галерея фресок на Радищева возродилась на Каменноостровском

Уничтоженная коммунальщиками галерея фресок на Радищева возродилась на Каменноостровском
Коммунальщики не остановили художника. Фото: pixabay.com

Петербургский художник Олег Лукьянов, автор многочисленных фресок, долгое время украшавших переулок Радищева, перенес закрашенную галерею на Каменноостровский проспект.

Ранее стены одного из домов в переулке Радищева украшали десятки граффити: Олег Лукьянов знакомил петербуржцев с репродукциями величайших художников в истории, таких как Боттичелли, а также с работами местных мастеров и впечатляющими видами Северной столицы.

Однако недавно коммунальные службы закрасили галерею по просьбе владельца дома. Тем не менее, художника это не остановило, и Лукьянов нашел способ возродить свой музей под открытым небом. Теперь новые картины можно увидеть в арке дома на Каменноостровском проспекте, 6. Проход там всегда открыт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Весенней улице в Петербурге появилось граффити, посвященное «Черной пятнице».

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