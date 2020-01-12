Вор-полуночник стащил букет из магазина на Большой Советской

Вор-полуночник стащил букет из магазина на Большой Советской
В Ленобласти украли букет цветов. Фото: unsplash.com

В Кингисеппском районе Ленобласти из цветочного магазина в ночь на 12 января украли букет цветов. Подозреваемый задержан и передан сотрудникам полиции.

В магазине на Большой Советской, 40А в районе полуночи сработала тревожная кнопка. Хозяйка цветочной лавки обнаружила разбитое окно.

Камеры наблюдения показали, что неизвестный сломал стекло и похитил один из букетов, после чего скрылся. Сумма ущерба не сообщается.

«Сотрудники Росгвардии, получив приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, приступили к розыску», — рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Задержать подозреваемого удалось этой же ночью у дома 27/50 по Крикковскому шоссе. Предполагаемый похититель передан полиции. Устанавливается его причастность к краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из цветочного магазина на проспекте Наставников в Петербурге похитили метрового медведя.

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