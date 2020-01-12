Житель Гатчинского района отобрал у школьника его кроссовки

Житель Гатчинского района отобрал у школьника его кроссовки
Подросток остался без кроссовок. Фото: pixabay

Неизвестный мужчина с газовым баллончиком напал на подростка и оставил его без кроссовок в Ленинградской области.

Все произошло в деревне Малое Верево в ночь на 12 января. В полицию с заявлением обратилась мать 15-летнего подростка и рассказала, что незнакомый хулиган отобрал у мальчика кроссовки. Ущерб она оценила в 2,5 тысяч рублей, сообщает 47news.

Во время нападения неизвестный гражданин использовал газовый баллончик. Подросток, несмотря на то, что содержимое баллончика попало ему в лицо, он смог назвать правоохранителям главные приметы обидчика.

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный поджег детские коляски в парадной на Моховой.

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