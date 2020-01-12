Голуби не могут выбраться со станции «Площадь Александра Невского»

Жители Петербурга рассказали в соцсетях о голубях, которые залетели в городскую подземку и не могут оттуда выбраться.

Фотографии бедных птиц опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, птицы залетели на станцию петербургского метрополитена «Площадь Александра Невского» несколько дней назад и все еще не могут вылететь на улицу.

«Птицы в западне и не могут выбраться», — написала девушка, опубликовавшая в группе снимок.

Подписчики предположили в комментариях к посту, что птицам там комфортно и тепло, а некоторые предложили позвать известную экоактивистку Грету Тунберг, чтобы она разобралась с ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поисковики 4 дня спасали голубя, застрявшего в вентиляционной шахте.