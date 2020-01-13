Владельцы фур заплатили 22 млн за ущерб дорогам Ленобласти

В дорожный фонд Ленинградской области от владельцев большегрузов в 2019 году поступило 22 млн рублей. Таким образом они компенсируют ущерб, нанесенный дорогам.

Средства перечисляют автомобилисты, чьи машины регулярно перевозят по региональным трассам сверхтяжелые или крупногабаритные грузы.

«Разрешения на проезд фурам выдает ГКУ «Ленавтодор», за прошлый год их количество составило 1813 штук», — сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Документ дает право на десять поездок с грузом по конкретному маршруту. Срок действия разрешения — три месяца. Получать его обязаны все владельцы фур массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн.

Деньги направляются на ремонт областных дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2019 году на ремонт дорог потратили около 5 млрд рублей из городского бюджета.