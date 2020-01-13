Авто сбило двух школьников в Выборге

Авто сбило двух школьников в Выборге
ДТП случилось вечером, 12 января. Фото: Pixabay

На Ленинградском шоссе в Выборге вечером, 12 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. ВАЗ сбил мальчика и девочку.

Мальчик был госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. Девочку после осмотра отпустили домой.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

авария авто дороги дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из магазина на Славы изъяли 85 литров незаконного алкоголя
Названы номинанты на «Оскар-2020»
Жителей Ленобласти ожидает похолодание
Мужчина, унизивший участкового в «Магните», оштрафован на 50 тысяч
Нетрезвый петербуржец с пистолетом распугал посетителей торгового центра на ...
Авто сбило двух школьников в Выборге
Меркель призвала достроить «Северный поток-2», несмотря на санкции США
«Золотое кольцо» ответило на слухи о драке Кадышевой и Бабкиной