Авто сбило двух школьников в Выборге

На Ленинградском шоссе в Выборге вечером, 12 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. ВАЗ сбил мальчика и девочку.

Мальчик был госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. Девочку после осмотра отпустили домой.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.