Жителей Ленобласти ожидает похолодание

В понедельник, 13 января, в Ленинградской области наступит похолодание.

Жителей региона ждет штормовой ветер, его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону.

На дорогах в Ленобласти ожидается гололедица, из-за чего водителям необходимо быть аккуратными и осторожными во время вождения автомобиля. Также водителям не стоит припарковывать свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге управляющая компания очистила горельефы в виде голов русалок на фасаде дома Николаевых на Садовой улице. Вандалы измазали краской лица русалок.