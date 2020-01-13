Жителей Ленобласти ожидает похолодание

Жителей Ленобласти ожидает похолодание
Водителям необходимо быть осторожными на дорогах.Фото: Piaxbay

В понедельник, 13 января, в Ленинградской области наступит похолодание.

Жителей региона ждет штормовой ветер, его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС по региону.

На дорогах в Ленобласти ожидается гололедица, из-за чего водителям необходимо быть аккуратными и осторожными во время вождения автомобиля. Также водителям не стоит припарковывать свои машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге управляющая компания очистила горельефы в виде голов русалок на фасаде дома Николаевых на Садовой улице. Вандалы измазали краской лица русалок.

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