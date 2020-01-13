Захарова раскритиковала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистских оккупантов

В преддверии грядущей памятный даты в Варшаве пройдет лишь два уличных мероприятия, оба из которых организуют частные лица. Фото: pixabay.com

В преддверии грядущей памятный даты в Варшаве пройдет лишь два уличных мероприятия, оба из которых организуют частные лица. Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась нежеланию польских властей праздновать освобождение Варшавы от фашистских захватчиков.

По мнению дипломата, позиция Польши приводит к искажению объективной исторической картины, а также порождает определенные негативные тенденции. «Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — отметила Мария Захарова в публикации, которую выложила в своем Facebook.

Член Совета Федерации РФ, Сергей Цокаев подчеркнул, что не удивлен таким поступком, так как Польша и во время существования Советского Союза демонстрировала неуважение к историческим фактам. Отметим, что польскую столицу освободили отечественные войска в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции 17 января 1975 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Польши приравняли действия СССР в 1939 году к действиям фашистской Германии.