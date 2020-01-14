Каршеринговое авто «припарковалось» на лужайке Славы

На проспекте Славы в Санкт-Петербурга ночью, 14 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Каршеринговая машина вылетела с дороги и встала на лужайке.

«На проспекте Славы кто-то бросил каршеринг, все подушки хлопнули», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.