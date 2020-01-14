Каршеринговое авто «припарковалось» на лужайке Славы

Каршеринговое авто «припарковалось» на лужайке Славы
ДТП.Фото: vk.com/spb_today.

На проспекте Славы в Санкт-Петербурга ночью, 14 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Каршеринговая машина вылетела с дороги и встала на лужайке.

«На проспекте Славы кто-то бросил каршеринг, все подушки хлопнули», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

авария дтп спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три машины столкнулись в ДТП на перекрестке Заневского и Новочеркасского
Каршеринговое авто «припарковалось» на лужайке Славы
Цистерны сошли с рельс на Сортировочной станции Петербурга
Потопы в Израиле считают исполнением библейского пророчества
В небе над Лос-Анджелесом заметили НЛО в форме сигары
На трассе «Нарва» мужчина погиб под колесами пустого автобуса
С 14 января Microsoft прекратит поддержку Windows 7
АвтоВАЗ назвал самую популярную модель авто в 2019 году