Троллейбусы и трамваи Петербурга перевезли 314 миллионов пассажиров в 2019 году

Около 314 млн человек проехали на трамваях и троллейбусах Петербурга в 2019 году. За год пассажиропоток вырос на 5,5 млн человек.

Трамваями воспользовались на 4,3 млн человек больше, чем в 2018 году. Пассажиропток троллейбусов увеличился на 1,2 млн, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

«Эти цифры сложились, в том числе, с учетом обновления маршрутов на юго-западе, где в 2019 году Горэлектротранс предложил развитие концепции «зеленого» района, изначально представленной на Васильевском острове», — пояснили на предприятии.

Так, в 2019 году троллейбусный маршрут №32 был продлен до Балтийского бульвара, а трамвайные маршруты №№60, 39, 65, 23, 10 были усилены.

В городе удалось отремонтировать порядка 15,5 км одиночного пути трамвая, а также заменить 36 км контактного провода и отремонтировать 6,7 км кабельных линий постоянного тока для более надежного энергоснабжения электротранспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за новогодние каникулы в Петербурге трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 млн пассажиров.