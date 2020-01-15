В петербургском метро объяснили, почему у поездов нет «рогов»

Оказывается, всему причиной размер тоннеля – так намного удобнее и выгодней.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Для того, чтобы у поездов метро были «рога», тоннели подземки должны быть большего размера. В противном случае контактная сеть размещается внизу – это даже лучше, уверяют эксперты. Так, строительство новых станций выходит дешевле, а контактные рельсы считают более надежными, ведь он более устойчив. Также стоит отметить, что с него проще снимать напряжение и проверять их каждую ночь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский метрополитен поделился кадрами ремонта легендарного голубого вагона. Вскоре исторический голубой вагон 9050 вновь станет перевозить петербуржцев. В городском метрополитене продемонстрировали кадры ремонта.