Россиянам могут урезать пенсии

На это есть три причины, которые перечислили в комитете Совета Федерации.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. О том, что пенсии могут урезать по нескольким причинам, рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бабикова.

Во-первых, на размер социальных выплат влияют ошибки в расчетах при начислении.

Во-вторых, сказывается переезд из северного региона в южный – даже в этом случае человек должен получать «северную» пенсию, на это не влияет новое место жительства.

В-третьих, на урезание пенсии влияют долги пенсионера за коммунальные услуги. Эксперт подчеркнул, что уменьшат выплаты могут только до определенной величины, передает «Национальная служба новостей». Так, по закону она не может урезаться более чем на 50%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центробанке разъяснили новую схему пенсионных выплат. Как пояснил Швецов, стандартный план рассчитан на 15-20 лет, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года.