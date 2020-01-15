В 2019 году жители Петербурга не заплатили за парковку 300 млн рублей

Доходы ГЦУП за прошлый год оказались в почти в 10 раз ниже ожиданий. Фото: pixabay.com

Доходы ГЦУП за прошлый год оказались в почти в 10 раз ниже ожиданий. Фото: pixabay.com

За прошлый год в рамках пилотного запуска платных парковок в историческом центре Петербурга Городского центра управления парковками заработал в 9 раз меньше, чем предполагалось.

В общей сложности, доход ГЦУП за прошлый год составил 38,9 миллионов рублей. При этом жители Северной столицы задолжали почти в 10 раз больше: 300 миллионов рублей. Проблема в том, что на данный момент город не может штрафовать водителей, не оплативших парковку, пишет Piter.tv.

В течение полугода власти Петербурга ведут переговоры с МВД, чтобы получить соответствующие полномочия и доступ к информации о водителях. ГЦУП также отмечает, что задачи платных парковок — разгрузка движения в центре города и упорядочивание машин, — выполняются в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возьмут под строгий контроль парковку на газонах.