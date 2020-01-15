Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России»

Дмитрий Медведев останется председателем &#171;Единой России&#187;
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России», несмотря на уход с должности премьер-министра.

«Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии», — сообщили источник РИА «Новости» в партии.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Путина, в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

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