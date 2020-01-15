В Совфеде назвали Мишустина достойным кандидатом на пост премьер-министра

Глава ФНС Михаил Мишустин — достойный кандидат на пост премьер-министра РФ, он вывел свое ведомство в лидеры. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

«Мы хорошо видим, на каком высоком уровне им поставлена работа, в том числе в части цифровизации процессов, за которые отвечает ФНС», — отметил Журавлев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента.Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.