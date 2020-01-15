Сенат США начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа в четверг

Сенат США начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа в четверг
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Сенат США в четверг, 16 января начнет рассмотрение дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей.

Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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Сенат США начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа в четверг
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