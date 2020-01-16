Грузовик с сыром пропал по пути из Петербурга в Великий Новгород

Грузовик с сыром пропал по пути из Петербурга в Великий Новгород
Фура перевозила паллеты с сыром. Фото: pixabay

Петербургские сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с пропажей водителя фуры, груженой сыром.

Как стало известно gazeta.spb.ru, фура марки Volvo с 20 паллетами сыра выехала из Петербурга еще утром во вторник, 14 января. Продукцию загрузили на складе на Горском шоссе. Грузовой автомобиль наняла транспортная компания, которая получила заказ на транспортировку груза. Водитель и представитель компании общались в интернете.

Планировалось, что в тот же день груз окажется в пункте назначения — в Великом Новгороде, однако на следующий день водитель рассказал заказчикам что его фура сломалась по пути в город. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе из магазина пропали более десятка ноутбуков.

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