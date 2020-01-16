Территории «Котлина» и «Бронки» станут городским имуществом

«Котлин», как и «Бронка» раньше были стройплощадками комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Объекты должны были защищать город от наводнений.

В четверг, 16 января, Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга и МТУ Росимущество заключили сделку о передаче «Котлина» и «Бронки» из федерального ведения в под контроль города. Власти Северной столицы намерены заняться инвестиционным развитием площадок.

Так, «Котлин» превратят в общественное пространство, направленное на туристическую и развлекательную области. Кроме того, на объекте возведут комплекс, призванный развивать яхт-туризм. «Бронку» будут использоваться для логистических целей. Площадка будет способствовать развитию транспортного обеспечения морского перегрузочного комплекса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО заработал почти миллиард рублей, продав аварийные здания.