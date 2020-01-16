Водители пожаловались на яму на Софийской улице

Водители пожаловались на яму на Софийской улице
Небольшую яму якобы вырыли рабочие, свидетели уверяют, что после ее засыпали песком, но дождь его размыл. Фото: https://vk.com/spb_today

Из-за нее испорчен далеко не один бампер.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали автомобилисты в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Небольшую яму якобы вырыли рабочие, свидетели уверяют, что после ее засыпали песком, но дождь его размыл. Теперь машины, угождая в яму, получают повреждения.

«Расчёт был на снег. Но снега нет, ямы пломбировать нечем»,

— пишет один из пользователей.

«По диагонали переезжать нужно — тогда и бампера с глушителями целыми останутся», — советуют другой комментатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин. Автомобилисты уверяют, что пробоине на дороге уже как минимум полгода.

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