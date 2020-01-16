Водители пожаловались на яму на Софийской улице

Небольшую яму якобы вырыли рабочие, свидетели уверяют, что после ее засыпали песком, но дождь его размыл. Фото: https://vk.com/spb_today

Небольшую яму якобы вырыли рабочие, свидетели уверяют, что после ее засыпали песком, но дождь его размыл. Фото: https://vk.com/spb_today

Из-за нее испорчен далеко не один бампер.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали автомобилисты в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Небольшую яму якобы вырыли рабочие, свидетели уверяют, что после ее засыпали песком, но дождь его размыл. Теперь машины, угождая в яму, получают повреждения.

«Расчёт был на снег. Но снега нет, ямы пломбировать нечем»,

— пишет один из пользователей.

«По диагонали переезжать нужно — тогда и бампера с глушителями целыми останутся», — советуют другой комментатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин. Автомобилисты уверяют, что пробоине на дороге уже как минимум полгода.