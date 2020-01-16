Медведев перед уходом с поста выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол

Медведев перед уходом с поста выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол
Медведев подписал последние документы. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Судно должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщают «Ведомости». Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому из бюджета страны до 2027 года на строительство атомного ледокола «Лидер» выделят 127 миллиардов рублей. Это – одно из последних подписанных им постановлений в должности.

Так, в 2020 году на возведение судна потратят почти 17 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Медведев написал прощальный пост в Facebook. Медведев поблагодарил всех коллег за работу, которую в течение многих лет они делали совместно. Политик также отметил, что порой это было крайне непросто, однако правительство всегда старалось действовать в интересах граждан.

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