Дмитрий Медведев написал прощальный пост в Facebook

Экс-председатель российского правительства Дмитрий Медведев подвел итоги своей работы на этом посту в своем прощальном посте в Facebook.
Премьер-министр опубликовал собственное «послание» в четверг, 16 января. Медведев поблагодарил всех коллег за работу, которую в течение многих лет они делали совместно. Политик также отметил, что порой это было крайне непросто, однако правительство всегда старалось действовать в интересах граждан.
Медведев также пожелал успешной работы и реализации планов новому правительству. Премьер-министр подчеркнул, что доверяет выбору президента и уверен, что новые члены правительства справятся с поставленными Владимиром Путиным задачами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены Государственной Думы утвердили на пост премьер-министра экс-главу ФНС Михаила Мишустина. Президент уже подписал соответствующее распоряжение.