Дмитрий Медведев написал прощальный пост в Facebook

"Всё это время Правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - заявил Медведев. Фото: kremlin.ru

"Всё это время Правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - заявил Медведев. Фото: kremlin.ru

Экс-председатель российского правительства Дмитрий Медведев подвел итоги своей работы на этом посту в своем прощальном посте в Facebook.

Премьер-министр опубликовал собственное «послание» в четверг, 16 января. Медведев поблагодарил всех коллег за работу, которую в течение многих лет они делали совместно. Политик также отметил, что порой это было крайне непросто, однако правительство всегда старалось действовать в интересах граждан.

Медведев также пожелал успешной работы и реализации планов новому правительству. Премьер-министр подчеркнул, что доверяет выбору президента и уверен, что новые члены правительства справятся с поставленными Владимиром Путиным задачами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены Государственной Думы утвердили на пост премьер-министра экс-главу ФНС Михаила Мишустина. Президент уже подписал соответствующее распоряжение.