С 18 января проезд по ЗСД станет дороже

С 18 января проезд по ЗСД станет дороже
Фото: Baltphoto

Уже завтра, 18 января, стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) изменится. Пользование трассой станет дороже для всех типов автомобилистов.

Новая тарификация коснется как водителей, прибегающих к наличному расчету по зонам, так и к автомобилистам, пользующимся транспондером. Подорожание затронет все классы транспортных средств, от мотоциклов до большегрузов.

При этом для владельцев транспондеров в «Магистрали Северной столицы» постарались сохранить наиболее выгодные условия оплаты, в целом их ожидает повышение цен на 16%. При оплате наличными стоимость изменится до 150 рублей за одну тарифную зону для легковушек и мотоциклов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты недовольны уборкой платной трассы. По словам водителей, зачастую на трассе можно заметить грязь и гравий, который летит в машины.

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