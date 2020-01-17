С 18 января проезд по ЗСД станет дороже

Уже завтра, 18 января, стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) изменится. Пользование трассой станет дороже для всех типов автомобилистов.
Новая тарификация коснется как водителей, прибегающих к наличному расчету по зонам, так и к автомобилистам, пользующимся транспондером. Подорожание затронет все классы транспортных средств, от мотоциклов до большегрузов.
При этом для владельцев транспондеров в «Магистрали Северной столицы» постарались сохранить наиболее выгодные условия оплаты, в целом их ожидает повышение цен на 16%. При оплате наличными стоимость изменится до 150 рублей за одну тарифную зону для легковушек и мотоциклов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты недовольны уборкой платной трассы. По словам водителей, зачастую на трассе можно заметить грязь и гравий, который летит в машины.