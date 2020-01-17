Центробанк РФ завершил проверку банка «Таврический»

Центральный банк России проверил деятельность петербургского банка «Таврический». Результаты инспекции, как обычно, остались неизвестными.

В пятницу, 17 января, стало известно, что Центробанк Российской Федерации завершил плановую проверку банка «Таврический» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации. Итоги проверки, традиционно, не разглашаются.

Центробанк лишь упоминает, что может использовать полученные сведения для принятия решения, предусмотренного российским законодательством. Отметим, что банком «Таврический» владеет АО АКБ «Международный финансовый клуб».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что имущество обанкротившегося владельца Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП), бывшего сенатора Северной столицы Сергея Бажанова, продадут с молотка.