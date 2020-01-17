Петербург почти установил очередной температурный рекорд

В пятницу, 17 января, в Северной столице вновь наблюдается аномальная температура. В течение дня воздух погрелся до +4,8 градусов тепла.

В прошлом году петербуржцы жаловались на морозы и огромное количество снега. Вероятно, именно поэтому текущая зима выдалась абсолютно бесснежной и рекордно теплой. В пятницу, 17 января, максимальная температура за окном составила 4,8 градусов выше нуля.

Это лишь на одну десятую меньше, чем наблюдалось в городе на Неве 95 лет назад, 17 января 1925 года. В тот день воздух прогрелся до +4,9 градусов. Об этом на свой странице в Facebook рассказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в выходные петербуржцев ждет пасмурная и теплая погода. В воскресенье местами, возможно, пройдут дожди. В целом температура будет колебаться в промежутке +3…+5 градусов.