Стало известно о смерти самого маленького человека в мире

Стало известно о смерти самого маленького человека в мире
Он умер в возрасте 27 лет. Фото: Pixabay

Непальцу было всего 27 лет.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, скончался в возрасте 27 лет. Его рост составлял всего 67 сантиметров. По предварительным данным, мужчина умер из-за болезней сердца и легких. Возможно, они появились как раз вследствие особенностей организма.

Напоминаем, что до появления на свет Магара самым маленьким человеком считался 70-сантиметровый Эдвард Нино Эрнандес. В 2011 году, к слову, титул достался Джунри Балуингу – его рост составляет 56 сантиметров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самая пожилая подданная Великобритании умерла на 113-м году жизни.

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