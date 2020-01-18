Губернатор Ленобласти проведет прямую линию с жителями региона

Губернатор Ленобласти проведет прямую линию с жителями региона
Александр Дрозденко. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В понедельник, 20 января, жители Ленинградской области смогут принять участие в прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Принимать звонки и отвечать на вопросы губернатор будет лично с 16:00 до 17:00.

Также для полноты ответа на каждый вопрос губернатор вместе с главами администраций муниципальных районов создадут видеоконференцию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с предложением о запрете на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Обращение с данным предложением было отправлено в МЧС. Депутат рассказал, что применение пиротехники чревато нанесением ущерба зданиям или пожаром.
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