Губернатор Ленобласти проведет прямую линию с жителями региона

В понедельник, 20 января, жители Ленинградской области смогут принять участие в прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
Принимать звонки и отвечать на вопросы губернатор будет лично с 16:00 до 17:00.
Также для полноты ответа на каждый вопрос губернатор вместе с главами администраций муниципальных районов создадут видеоконференцию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с предложением о запрете на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Обращение с данным предложением было отправлено в МЧС. Депутат рассказал, что применение пиротехники чревато нанесением ущерба зданиям или пожаром.