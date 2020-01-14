Депутат предложили запретить запуск фейерверков рядом с жилыми домами

Депутат предложили запретить запуск фейерверков рядом с жилыми домами
На данный момент применять пиротехнику нельзя внутри помещений.Фото: pixabay.com

С предложением о запрете на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Обращение с данным предложением было отправлено в МЧС, копия письма находится в распоряжении RT.

В тексте предложения предлагается запретить использование фейерверков и петарды на расстоянии до 500 м от жилых домов и больниц.

Депутат рассказал, что применение пиротехники чревато нанесением ущерба зданиям или пожаром.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — сообщил Евгений Фёдоров.

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