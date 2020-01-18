К 2022 году средний размер пенсии увеличится

До 18 290 рублей будет увеличен средний размер пенсии к 2022 году. Это на 18,26% больше, чем в 2019 году.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сообщил «Российской газете» глава Пенсионного фонда России.

Антон Дроздов также сообщил, что в этом месяце пенсии были проиндексированы на 6,6%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 6,6% индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Теперь размер фиксированной выплаты составит 5 686,25 рубля. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера является индивидуальной, она зависит от размера получаемой пенсии. Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей.