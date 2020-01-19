В центр «Сирин» «обратился за помощью» ястреб с пулевым ранением

В «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» «приполз» раненый ястреб. Огнестрельное ранение оставило птице мало шансов на жизнь.

Об этом рассказали сотрудники благотворительного фонда «Сирин» в субботу, 18 января, на официальной странице центра в соцсети «Вконтакте». По слова ветеринарного врача, ястреб в прямом смысле сам приполз к работникам «Сирина».

«Очередная жертва человеческой глупости и жестокости», — печально констатирует ветврач в публикации. Женщина отмечает, что птица получила разрыв мягких тканей и перелом из-за прошедшей навылет пули. К несчастью, шансов выжить с такой травмой у ястреба практически нет. Тем не менее, участники группы центра «Сирин» надеются на успешное выздоровление «пациента».

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