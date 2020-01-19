Молодой россиянин сломал шею в крещенской купели

Молодой россиянин сломал шею в крещенской купели
Потерпевший прыгнул в прорубь вниз головой. Фото: pixabay

В Калининградской области произошел инцидент во время традиционных крещенских купаний. Местный житель прыгнул в прорубь и вынырнул с уже сломанной шеей.

Как сообщает портал «Новый Калининград», все произошло в ночь на 19 января в поселке Ровное. Очевидцы рассказали, что 23-летний молодой человек решил нырнуть в прорубь головой вниз. Он ударился о дно головой, а после всплыл на поверхность спиной вверх. Собравшиеся вокруг люди сначала приняли это как часть розыгрыша, однако позже забеспокоились и сообщили спасателям об инциденте.

Пострадавший был спасен один из дежуривших около купели сотрудников МЧС. По словам пострадавшего, после того, как его достали, он не чувствовал рук и ног. Медики поспешили доставить его в больницу, где ему диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 2 млн жителей России окунулись в иордани на Крещение.

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Молодой россиянин сломал шею в крещенской купели
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