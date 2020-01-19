Останки древнего трилобита обнаружены на стене особняка Спиридонова

Останки древнего трилобита обнаружены на стене особняка Спиридонова
Останки трилобита. Фото: instagram.com/flyingsquirre

Увлекающийся археологией житель Северной столицы нашел в стене Дворца торжественной регистрации рождения «Малютка, бывшем доме Спиридонова, часть панциря древнего трилобита.

Как сообщает археолог-любитель из Петербурга в своем Instagram-аккаунте, прикрепив к посту фотографии хвостового щитка панциря трилобита, найденное ископаемое довольно крупное и его легко заметить невооруженным взглядом. Он находится, по словам петербуржцы, прямо у двери, справа.

Житель Петербурга также рассказал, что ранее он находил останки древних членистоногих в стенах здания.

К примеру, среди его находок есть брахиоподы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заводе «Арсенал» нашли снаряд времен ВОВ.

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Останки древнего трилобита обнаружены на стене особняка Спиридонова
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