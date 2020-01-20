Петербургский «Сапсан» насмерть сбил пенсионерку в Тверской области

Пожилая жительница Тверской области погибла под колесами скоростного электропоезда «Сапсан», который ехал по маршруту Петербург — Москва.

По данным управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, 63-летняя россиянка пыталась перебежать железнодорожные пыти на перегоне Леонтьево — Вышний волочек, однако была сбита электропоездом, движущимся на большой скорости. Она погибла от полученных травм в половину седьмого утра, 20 января.

В ведомстве отметили, что машинист «Сапсана» подавал предупреждающие сигналы женщине, однако трагедии не удалось избежать.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом «Сапсан» насмерть сбил пожилого мужчину.