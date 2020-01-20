Тиражи «Делового Петербурга» резко упали в 2020 году

Тиражи &#171;Делового Петербурга&#187; резко упали в 2020 году
Тиражи упали с началом года. Фото: gov.spb.ru

В декабре газету издавали тиражом 9,5 тысяч экземпляров, а в январе – 7,3 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает АБН. В 2020 году в январе тираж первых выпусков газеты «Делового Петербурга» составил всего 7,3 тысячи, что намного меньше, чем в прошлом году. В компании «ДП Бизнес Пресс» заверили, что в этом нет ничего странного, потому что играет роль сезонный спад, а, во-вторых, издание ищет новые точки распространения.

Бывший главный редактор газеты «Деловой Петербург» Олег Третьяков заявил, что нынешние владельцы правы. Они берегут экологию, отказываясь от печатной версии, а также таким образом могут ликвидировать этот бренд и создать новый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что газета Смольного появится в метро через посредника. ОАО «Петроцентр» в очередной раз решил арендовать стойки для газет в метро у посредника, а не у метрополитена, тем самым платя больше средств.

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