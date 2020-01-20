В Петербурге молодые мамы смогут рассчитывать на помощь от города по присмотру за детьми

Жительницы Северной столицы, воспитывающие двух и более детей старше полутора лет, родившихся одновременно, могут рассчитывать на бесплатный кратковременный присмотр за малышами, предоставляемый соцслужбами города.

Услуга, реализация которой намечена на ближайшее время, позволит воспользоваться разовой, постоянной или периодической помощью по уходу за детьми. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Текст документа также включает в себя пункт, благодаря которому петербуржцы без определенного места жительства смогут оформить или восстановить удостоверение личности, а также воспользоваться бесплатным ночлегом и питанием в период с 15 октября по 15 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поручил городскому правительству в течение двух недель подготовить план по реализации поручений главы государства.