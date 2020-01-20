Беглов рассказал о планах по выполнению поручений президента

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отдал городскому правительству распоряжение составить план по выполнению поручений Владимира Путина.

Такую задачу градоначальник поставил перед Законодательным собранием на совещании с городскими властями в понедельник, 20 января. Беглов отметил, что предоставляет две недели на разработку подробного плана. Согласно ему будут выполняться поручения, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию.

Среди основных задач губернатор назвал цифровую трансформацию реального сектора экономики и привлечение вложений частных инвесторов, а также призвал сделать Интернет более доступным и развивать сети 5G. Также Беглов подчеркнул необходимость улучшить качество госуправления и усилить роль муниципалитета в жизни Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник освободил Леонида Кулакова от должности главы городского комитета по строительству.